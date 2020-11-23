Глава ОМВД в Дагестане не признаёт вину по делу о терактах в Москве

Начальник отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаев не признаёт вину по делу о взрывах в московском метро в 2010 году. Об этом заявил адвокат фигуранта дела Эльдар Хастинов.

«Он не признаёт вину и считает своё уголовное преследование местью за служебную деятельность. Мы будем обжаловать решение суда о заключении Исаева под стражу», — приводит ТАСС его слова.

Хастинов считает, что уголовное дело в отношении его подзащитного построено на показаниях лиц, которых сам Исаев помог привлечь к ответственности за терроризм.

Ранее Басманный суд Москвы отправил Исаева под арест до 4 января по делу о терактах в московском метро, которые произошли на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010 года.

По версии следствия, обвиняемый, являясь участником запрещённой террористической группировки «Имарат Кавказ»*, в 2009—2010 годах докладывал террористам о работе Кизлярского РОВД.

Кроме того, следователи утверждают, что он занимался перевозкой руководителей группировки по региону, а также сам доставил на автомобиле одну из смертниц на автостанцию для её отправки в Москву.

Двойной теракт в метро Москвы произошёл 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры».

В результате взрывов погибли 40 человек, ещё около 160 пострадали.

* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.