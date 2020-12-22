Эксперт оценил идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов считает, что такая мера, как налоговый вычет для пенсионеров, не будет эффективной.

Своим мнением Александр Сафонов поделился в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Данное предложение не позволяет выделить только пенсионеров, поэтому оно может вылиться в «Берёзку» времён Советского Союза, когда карточку пенсионера при приобретении продуктов по более низким ценам будут передавать другим людям. Они будут снижать свои расходы с помощью пенсионного вычета НДС», — констатирует Сафонов.

К тому же технически эта схема сложна и трудна в реализации. Она заставит пересмотреть массу ранее принятых бюджетных и финансовых документов, считает эксперт.

«Инструментарий по данному вопросу находится исключительно в руках государства. Только оно может выделить средства из бюджета на это направление: инструментом является индексация пенсий», — констатирует Сафонов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение возвращать НДС за продукты питания пенсионерам и малоимущим.