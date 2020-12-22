Эксперт оценил идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

Короткая ссылка
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов считает, что такая мера, как налоговый вычет для пенсионеров, не будет эффективной.
Эксперт оценил идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Своим мнением Александр Сафонов поделился в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Данное предложение не позволяет выделить только пенсионеров, поэтому оно может вылиться в «Берёзку» времён Советского Союза, когда карточку пенсионера при приобретении продуктов по более низким ценам будут передавать другим людям. Они будут снижать свои расходы с помощью пенсионного вычета НДС», — констатирует Сафонов.

К тому же технически эта схема сложна и трудна в реализации. Она заставит пересмотреть массу ранее принятых бюджетных и финансовых документов, считает эксперт.

«Инструментарий по данному вопросу находится исключительно в руках государства. Только оно может выделить средства из бюджета на это направление: инструментом является индексация пенсий», — констатирует Сафонов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение возвращать НДС за продукты питания пенсионерам и малоимущим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить