Эксперт оценил идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты
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Своим мнением Александр Сафонов поделился в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
«Данное предложение не позволяет выделить только пенсионеров, поэтому оно может вылиться в «Берёзку» времён Советского Союза, когда карточку пенсионера при приобретении продуктов по более низким ценам будут передавать другим людям. Они будут снижать свои расходы с помощью пенсионного вычета НДС», — констатирует Сафонов.
К тому же технически эта схема сложна и трудна в реализации. Она заставит пересмотреть массу ранее принятых бюджетных и финансовых документов, считает эксперт.
«Инструментарий по данному вопросу находится исключительно в руках государства. Только оно может выделить средства из бюджета на это направление: инструментом является индексация пенсий», — констатирует Сафонов.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение возвращать НДС за продукты питания пенсионерам и малоимущим.