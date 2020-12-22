В СФ оценили идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение возвращать НДС за продукты питания пенсионерам и малоимущим.

По словам Рязанского, желание облегчить жизнь пенсионерам и малоимущим можно назвать похвальным.

При этом он отметил, что администрировать такого рода инициативу будет сложно.

«На полках товар лежит одинаковый: и с НДС, и без НДС. Как его различить? Надо повышать материальное состояние этих людей с помощью пенсий, с помощью социальных доплат, с помощью единовременных выплат, ежемесячных выплат. То есть через институт доходов, а не через институт расходов в этой части», — подчеркнул сенатор.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания определённым категориям граждан.

Подробнее — в материале RT.