Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для парламентариев

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон о прекращении полномочий парламентариев, которые окажутся гражданами других стран.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата является выявление иностранного гражданства или несоблюдение сенатором — представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта России.

16 декабря Совет Федерации одобрил закон, согласно которому полномочия депутата Госдумы или сенатора должны быть прекращены в случае выявления иностранного гражданства.

Раньше полномочия парламентария могли быть прекращены лишь при выявлении у него иностранных счетов и вкладов.