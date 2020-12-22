Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для парламентариев
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата является выявление иностранного гражданства или несоблюдение сенатором — представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта России.
16 декабря Совет Федерации одобрил закон, согласно которому полномочия депутата Госдумы или сенатора должны быть прекращены в случае выявления иностранного гражданства.
Раньше полномочия парламентария могли быть прекращены лишь при выявлении у него иностранных счетов и вкладов.