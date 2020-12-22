Эксперт рассказал, как питание влияет на сон

Кандидат психологических наук, доцент, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, какие продукты лучше не есть перед сном.

Следует отказаться от приёма пищи за час-два до сна, рассказал сомнолог в беседе с ФАН.

«Приём пищи — это работа не только желудочно-кишечного тракта, но и нервной системы. Если всё-таки поесть вечером хочется, то это должны быть те продукты, которые не обладают стимулирующим эффектом. В первую очередь лучше отказаться от простых углеводов. Понятно, что в перечень стимулирующих продуктов входят кофеинсодержащие», — сказал Мелехин.

Исследования показывают, что пища с содержанием триптофана успокаивает и улучшает качество сна, особенно у людей с бессонницей, рассказал специалист. В список продуктов с высоким содержанием триптофана входят, в частности, бананы, орехи, бобовые, сыры, а также индейка, говядина, баранина.

Ранее профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков в эфире телеканала «Звезда» рассказал, каких принципов стоит придерживаться, готовя праздничный стол к Новому году.