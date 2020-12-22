Экс-депутат прокомментировал повышение акцизов на табак

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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов заявил, что повышение акцизов на табак является благом.
Экс-депутат прокомментировал повышение акцизов на табак
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Однако Носов отметил, что повышение цен на сигареты провоцирует рост нелегального рынка, с которым власти должны бороться.

«Табачные лавки с контрафактом сейчас даже в Москве стоят на каждом углу. Чем выше акциз, тем прибыльнее продажа контрабанды. Никакие налоги с таких сигарет не уплачиваются, а значит, не пополняется бюджет на то же лечение курильщиков», — заявил Дмитрий Носов.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в беседе с НСН прокомментировал идею увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.

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