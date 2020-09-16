Эксперт прокомментировал идею повысить акцизы на сигареты в России

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Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв прокомментировал идею увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.
Эксперт прокомментировал идею повысить акцизы на сигареты в России
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Прямой связи нет между тем, насколько повышается акциз, настолько и дорожают сигареты. В цене сигарет больше, чем половина —это акцизы», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает Королёв, бюджет от предлагаемой меры ничего дополнительно не получит.

«Просто будет меньше производиться легальной продукции», — цитирует эксперта телеканал «360».

Ранее сообщалось, что Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.

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