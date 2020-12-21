Психолог рассказал, как справиться с синдромом предновогодней тревоги

Кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин рассказал, как перестать спешить, стараясь всё успеть, и встретить Новый год с радостью и удовольствием.

Своими советами Алексей Мелехин поделился в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Чтобы избежать нервного срыва перед Новым годом, повышенной раздражительности, тревожных расстройств, нужно выделить пять главных дел, которые вы хотели бы успеть сделать перед праздником, и сосредоточить свои усилия на них.

Избежать выгорания вполне возможно.

«Первое, что нужно сделать, — полностью убрать планирование, не стараться вписывать себя в определённость. И это уже очень поможет», — отмечает Алексей Мелехин.

Чтобы не выгореть, стоит изменить своим привычкам и стандартным установкам.

«Чтобы не было срыва, надо каждому дать своё поле, чтобы каждый делал то, что хочет. Это может быть всё что угодно, как раньше не делали, но хочется попробовать. Главное, чтобы не по старым рельсам отмечать праздник. Например, это могут быть иные блюда или вообще отказ от них, иные передачи и фильмы, иные запахи, иное буквально всё», — говорит психолог.

Профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил, каких принципов стоит придерживаться, готовя праздничный стол к Новому году.