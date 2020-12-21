Путин призвал «не почивать на лаврах» в сфере развития вооружений
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- РИА Новости
Путин подчеркнул, что, несмотря на многочисленные задачи Минобороны, первоочередной из них остаётся обеспечение обороноспособности страны.
«Скорость изменения в научно-технической сфере чрезвычайно высокая, очень важно ничего не пропустить... внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием. Вот это чрезвычайно важная вещь. Нельзя ни в коем случае почивать на лаврах», — отметил глава государства.
Он добавил, что об этом следует помнить даже с учётом появления в России уникальных новейших вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.
«Но мы с вами... должны отдавать себе отчёт в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы для того, чтобы обеспечить своё превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чём. Хочу, чтобы это было понятно для всех», — заявил российский лидер.
Он напомнил народную мудрость о том, что нельзя допустить того, чтобы «догонять и просить».
«А если нам снова не придётся догонять, то тогда и просить не нужно будет», — заключил Путин.
Президент России предостерёг от того, чтобы «рутина и успехи последних лет» привели к остановке в развитии этой сферы.
Ранее Путин заявил о работе России над «противоядием» от гиперзвукового оружия.
В сентябре он также заявил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, которое кратно превосходит по характеристикам все существующие на сегодня вооружения.