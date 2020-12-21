Путин призвал «не почивать на лаврах» в сфере развития вооружений

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Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны призвал внимательно следить за изменениями в научно-технической сфере при развитии вооружений и не позволять себе «почивать на лаврах».
Путин призвал «не почивать на лаврах» в сфере развития вооружений
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Путин подчеркнул, что, несмотря на многочисленные задачи Минобороны, первоочередной из них остаётся обеспечение обороноспособности страны.

«Скорость изменения в научно-технической сфере чрезвычайно высокая, очень важно ничего не пропустить... внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием. Вот это чрезвычайно важная вещь. Нельзя ни в коем случае почивать на лаврах», — отметил глава государства.

Он добавил, что об этом следует помнить даже с учётом появления в России уникальных новейших вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.

«Но мы с вами... должны отдавать себе отчёт в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы для того, чтобы обеспечить своё превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чём. Хочу, чтобы это было понятно для всех», — заявил российский лидер.

Он напомнил народную мудрость о том, что нельзя допустить того, чтобы «догонять и просить».

«А если нам снова не придётся догонять, то тогда и просить не нужно будет», — заключил Путин.

Президент России предостерёг от того, чтобы «рутина и успехи последних лет» привели к остановке в развитии этой сферы.

Ранее Путин заявил о работе России над «противоядием» от гиперзвукового оружия.

В сентябре он также заявил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, которое кратно превосходит по характеристикам все существующие на сегодня вооружения.

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