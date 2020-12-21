Мурашко призвал не забывать с появлением вакцины мер против COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал, несмотря на появление вакцины от коронавирусной инфекции, продолжать соблюдать меры для защиты от COVID-19.

«Хотелось бы, конечно, чтобы в этот период, пока не сформирован (иммунитет. — RT), люди не забывали о том, что сегодня риски и угрозы существуют, особенно для лиц старшего возраста, особенно имеющих хронические тяжёлые заболевания», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Министр здравоохранения предостерёг в этой ситуации от «ложной успокоенности».

«У нас может сформироваться какая-то такая ложная успокоенность, что да, появилась информация, что есть вакцина, что она помогает, что она обеспечивает защиту, но мы помним, что нам нужно ещё время, чтобы сформировать эти защитные свойства организма», — напомнил Мурашко.

Он уточнил, что пик иммунного ответа после вакцинации препаратом «Спутник V» формируется на 42-й день, а в случае вакцины центра «Вектор» — на 30-й день.

Мурашко также призвал россиян соблюдать противоэпидемические меры в период новогодних каникул и не испытывать систему здравоохранения «на прочность».

Ранее Минздрав спрогнозировал стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России весной 2021 года.