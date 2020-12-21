В Госдуме предложили освободить пенсионеров-предпринимателей от страховых взносов

С инициативой об освобождении пенсионеров-предпринимателей от страховых взносов, если их бизнес пострадал в результате пандемии, выступила заместитель председателя комитета палаты по контролю и регламенту Наталья Костенко.

«Учитывая, что в период обязательной изоляции пожилые предприниматели от своего бизнеса ничего не заработали, оплатить обязательные взносы они смогут только за счёт единственного для них на сегодня дохода — пенсии, размер которой у многих предпринимателей-пенсионеров не превышает прожиточного минимума», — отметила Костенко в беседе с «Парламентской газетой».

Депутат предложила расширить перечень оснований для временного освобождения от страховых взносов и прописать особые условия для пенсионеров-предпринимателей, которые не нанимают работников. Если они приостановят свою деятельность в заявительном порядке на срок от полугода до года и не будут получать в это время доходы от предпринимательства, им не нужно будет платить страховые взносы за этот период, следует из законопроекта.

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