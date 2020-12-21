В Госдуме предложили освободить пенсионеров-предпринимателей от страховых взносов

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С инициативой об освобождении пенсионеров-предпринимателей от страховых взносов, если их бизнес пострадал в результате пандемии, выступила заместитель председателя комитета палаты по контролю и регламенту Наталья Костенко.
В Госдуме предложили освободить пенсионеров-предпринимателей от страховых взносов
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«Учитывая, что в период обязательной изоляции пожилые предприниматели от своего бизнеса ничего не заработали, оплатить обязательные взносы они смогут только за счёт единственного для них на сегодня дохода — пенсии, размер которой у многих предпринимателей-пенсионеров не превышает прожиточного минимума», — отметила Костенко в беседе с «Парламентской газетой».

Депутат предложила расширить перечень оснований для временного освобождения от страховых взносов и прописать особые условия для пенсионеров-предпринимателей, которые не нанимают работников. Если они приостановят свою деятельность в заявительном порядке на срок от полугода до года и не будут получать в это время доходы от предпринимательства, им не нужно будет платить страховые взносы за этот период, следует из законопроекта.

Ранее глава центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, какие категории граждан смогут в 2021 году выйти на пенсию раньше срока.

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