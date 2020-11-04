Эксперт рассказал, кому в 2021 году могут назначить досрочную пенсию

Ряд категорий граждан смогут в 2021 выйти на пенсию раньше срока, рассказал глава центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

По его словам, такое право получат люди, работающие на особо тяжёлых и опасных местах (металлургия, машиностроение, химпроизводства, горнодобывающая отрасль), а также занятые в наиболее важных для общества сферах (педагоги, медики).

Кроме того, отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм», с повышением пенсионного возраста досрочная пенсия положена некоторым предпенсионерам и многодетным матерям.

В первом случае речь идёт о лицах, которым до пенсии остаётся два года, при этом они отработали 20 или 25 лет (мужчины или женщины соответственно) и не могут найти работу после увольнения.

Для матерей срок выхода зависит от числа детей. Например, женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя — на четыре. Стаж должен быть не менее 15 лет.

Также обратиться за досрочной пенсией смогут люди с большим страховым стажем — от 37 лет для женщин и от 42 лет для мужчин.

Ранее в России вступили в силу новые правила получения пенсий. В частности, если пенсионер решит сменить банк, то он сможет сохранить прежнюю дату начисления денег.