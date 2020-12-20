Путин заявил о рисках региональных тлеющих конфликтов 

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Президент России Владимир Путин заявил, что российским спецслужбам необходимо эффективно защищать государственную границу, учитывая риски тлеющих региональных конфликтов.
Путин заявил о рисках региональных тлеющих конфликтов 
  • РИА Новости

«Нужно добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», — отметил президент во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки.

Ранее сообщалось, что Путин посетил штаб-квартиру СВР по случаю 100-летия ведомства.

Глава государства поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником и призвал продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Также Путин призвал противостоять попыткам исказить роль спецслужб СССР в разгроме нацизма.

RT вёл прямую трансляцию.

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