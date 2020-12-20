Путин заявил о рисках региональных тлеющих конфликтов 

Президент России Владимир Путин заявил, что российским спецслужбам необходимо эффективно защищать государственную границу, учитывая риски тлеющих региональных конфликтов.

«Нужно добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», — отметил президент во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки.

Ранее сообщалось, что Путин посетил штаб-квартиру СВР по случаю 100-летия ведомства.

Глава государства поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником и призвал продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Также Путин призвал противостоять попыткам исказить роль спецслужб СССР в разгроме нацизма.

RT вёл прямую трансляцию.