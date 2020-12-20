Путин заявил о рисках региональных тлеющих конфликтов
- РИА Новости
«Нужно добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», — отметил президент во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки.
Ранее сообщалось, что Путин посетил штаб-квартиру СВР по случаю 100-летия ведомства.
Глава государства поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником и призвал продолжать решительную борьбу с терроризмом.
Также Путин призвал противостоять попыткам исказить роль спецслужб СССР в разгроме нацизма.