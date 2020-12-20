Путин призвал спецслужбы решительно бороться с терроризмом

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников российских спецслужб продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Об этом он сказал в поздравлении сотрудникам органов безопасности с профессиональным праздником.

«Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно», — заявил глава государства.

По его словам, ещё в 2010 году в России было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности.

«В 2015 их было уже 36. А за 11,5 месяцев текущего года — два», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки по случаю 100-летия ведомства.

RT вёл прямую трансляцию.