Путин призвал спецслужбы решительно бороться с терроризмом
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Об этом он сказал в поздравлении сотрудникам органов безопасности с профессиональным праздником.
«Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно», — заявил глава государства.
По его словам, ещё в 2010 году в России было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности.
«В 2015 их было уже 36. А за 11,5 месяцев текущего года — два», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки по случаю 100-летия ведомства.