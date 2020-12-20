Путин призвал спецслужбы решительно бороться с терроризмом

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин призвал сотрудников российских спецслужб продолжать решительную борьбу с терроризмом.
Путин призвал спецслужбы решительно бороться с терроризмом
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом он сказал в поздравлении сотрудникам органов безопасности с профессиональным праздником.

«Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно», — заявил глава государства.

По его словам, ещё в 2010 году в России было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности. 

«В 2015 их было уже 36. А за 11,5 месяцев текущего года — два», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки по случаю 100-летия ведомства.

RT вёл прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить