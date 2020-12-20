«Защищают наш народ от внешних и внутренних угроз»: Путин поздравил с праздником работников органов госбезопасности
Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки РФ с юбилеем ведомства. 20 декабря 1920 года был образован Иностранный отдел ВЧК, правопреемником которого было Первое главное управление КГБ, а сейчас — СВР России. RT вёл трансляцию.
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