«Защищают наш народ от внешних и внутренних угроз»: Путин поздравил с праздником работников органов госбезопасности

Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки РФ с юбилеем ведомства. 20 декабря 1920 года был образован Иностранный отдел ВЧК, правопреемником которого было Первое главное управление КГБ, а сейчас — СВР России. RT вёл трансляцию.