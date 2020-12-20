Нарколог рассказал об опасности закусывания алкоголя жирной едой

Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Юрий Сиволап в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал об опасности закусывания алкоголя жирной едой.

«Многие люди, чтобы алкоголь на них меньше действовал, как следует закусывают. Люди думают, что это хорошо, потому что ослабляет действие алкоголя, но если еда будет слишком плотной, если стол будет слишком обильным, то поджелудочная железа испытает двойную нагрузку», — заявил он.

Сиволап объяснил, что поджелудочная железа должна с помощью ферментов перерабатывать пищу. Но в случае закусывания алкоголя ей необходимо справиться с очень большой пищевой и алкогольной нагрузкой.

Нарколог предупредил, что если человек пытается с помощью чрезмерного застолья сгладить дефекты алкоголя, то в ряде случаев серьёзно увеличивает степень опасности.

Ранее психолог Марианна Абравитова в беседе с ФАН высказала мнение, что длинные новогодние выходные зачастую приводят к отравлению алкоголем и травмам.