Врач рассказал о правилах употребления алкоголя

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал о правилах употребления алкоголя за праздничным столом.

В беседе с Life.ru эксперт отметил, что не стоит смешивать алкоголь из винограда и зернового сырья, чтобы не вызвать ухудшение самочувствия.

«Если это Новый год, можно выпить шампанское в 12 часов — как ритуал, а затем лучше перейти на вино. Это одна и та же группа. Выбрать лучше белое сухое, от красного вина часто появляется головная боль, потому что его обрабатывают диоксидом серы», — рассказал Казанцев.

Он подчеркнул, что важно употреблять алкоголь в умеренных дозах.

Ранее психолог Марианна Абравитова в беседе с ФАН высказала мнение, что длинные новогодние выходные зачастую приводят к отравлению алкоголем и травмам.