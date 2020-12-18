Врач рассказал о правилах употребления алкоголя

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Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал о правилах употребления алкоголя за праздничным столом.
Врач рассказал о правилах употребления алкоголя
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru эксперт отметил, что не стоит смешивать алкоголь из винограда и зернового сырья, чтобы не вызвать ухудшение самочувствия.

«Если это Новый год, можно выпить шампанское в 12 часов — как ритуал, а затем лучше перейти на вино. Это одна и та же группа. Выбрать лучше белое сухое, от красного вина часто появляется головная боль, потому что его обрабатывают диоксидом серы», — рассказал Казанцев.

Он подчеркнул, что важно употреблять алкоголь в умеренных дозах.

Ранее психолог Марианна Абравитова в беседе с ФАН высказала мнение, что длинные новогодние выходные зачастую приводят к отравлению алкоголем и травмам.

 

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