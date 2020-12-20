Проезд в московском метро в новогоднюю ночь будет бесплатным

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что проезд в столичном метро и на МЦК в ночь на 1 января будет бесплатным.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

«По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь», — заявили в департаменте.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что закрывать метрополитен в новогоднюю ночь не планируется.

Также сообщалось, что в Москве не планируют вводить ограничения на работу катков в праздники.