Проезд в московском метро в новогоднюю ночь будет бесплатным

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что проезд в столичном метро и на МЦК в ночь на 1 января будет бесплатным.
Проезд в московском метро в новогоднюю ночь будет бесплатным
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

«По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь», — заявили в департаменте.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что закрывать метрополитен в новогоднюю ночь не планируется. 

Также сообщалось, что в Москве не планируют вводить ограничения на работу катков в праздники.

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