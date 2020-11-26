В Москве рассказали о работе метро в новогоднюю ночь

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Власти Москвы не планируют закрывать метрополитен в новогоднюю ночь. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
В Москве рассказали о работе метро в новогоднюю ночь
  • РИА Новости

«В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь», — сказал он.

По его словам, городские власти пока таких решений не принимали.

Он выразил надежду, что у москвичей будет возможность «свободно передвигаться в новогоднюю ночь и любоваться новогодней Москвой».

Также Собянин напомнил, что в Москве не будут проводиться массовые новогодние мероприятия. При этом он отметил, что власти украсят столицу в преддверии новогодних праздников.

Кроме того, мэр отметил, что планов закрывать город или отдельные секторы экономики в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 нет. 

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