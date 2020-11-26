Собянин заявил об отсутствии планов закрывать Москву

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Планов «закрывать город» или отдельные секторы экономики в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр города Сергей Собянин.
Собянин заявил об отсутствии планов закрывать Москву
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Слухи ходят словно мухи. Знаете, мы «закрывали», по слухам, и в июле, и августе, и сентябре, и октябре, и ноябре. Сейчас — в декабре. Мы ориентируемся не на слухи. Таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимальные необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности», — сказал он.

По словам Собянина, планов по закрытию в ближайшее время секторов экономики нет.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности закрытия Москвы из-за COVID-19.

В начале ноября Собянин также отмечал, что столичные власти не планируют вводить жёсткие ограничительные меры в Москве из-за коронавирусной инфекции.

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