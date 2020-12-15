В Москве не планируют вводить ограничения на работу катков в праздники

Власти Москвы не собираются вводить дополнительные ограничения на катках в новогодние праздники. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Никаких ограничений нет. И в предновогодние, и в посленовогодние дни все катки работают», — сказал Немерюк.

Он также напомнил о мерах безопасности, которые должны соблюдаться на катках.

«Стоит ещё раз напомнить, что есть жёсткие требования по электронной записи. Там есть ограниченное количество билетов на каждый сеанс. Собственно говоря, есть ограничения по нахождению в раздевалке», — подчеркнул заммэра.

Он призвал граждан соблюдать меры предосторожности для ограничения распространения коронавируса.

Ранее Немерюк заявил, что в столице нет предпосылок для введения полного локдауна.