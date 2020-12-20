Эксперт рассказал, как безопасно нарядить новогоднюю ёлку

Новогодняя ёлка в случае, если в доме есть собака, не должна быть украшена мишурой, бьющимися или съедобными игрушками.

«Редкая квартира остаётся в праздничные дни без новогодней ёлки. Все мы очень любим этот сказочный символ Нового года, и собаководу нет нужды отказывать себе в удовольствии, если он вовремя позаботится о том, чтобы ель не превратилась в опасную игрушку для собаки», — цитирует РИА Новости президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

По его словам, наиболее опасны для собак «дождик», стеклянные и пластиковые игрушки.

Он отметил, что от мишуры следует полностью отказаться.

Все украшения должны быть надёжно прикреплены к веткам.

Ранее в Роспотребнадзоре поделились советами о том, как правильно выбрать хорошую новогоднюю ёлку.