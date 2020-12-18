В Роспотребнадзоре дали советы по выбору новогодней ели

В Роспотребнадзоре поделились советами о том, как правильно выбрать хорошую новогоднюю ёлку.

Об этом сообщает радиостанция «Комсомольская правда».

Эксперты ведомства напоминают: приобретать ели у «чёрных лесорубов» незаконно. Отправляться же на ёлочный базар лучше всего в 20-х числах декабря, чтобы дерево не осыпалось на новогодних праздниках.

Ствол дерева должен быть ровным, толстым, без трещин, а ветки — гибкими. Иглы с лап у недавно срубленного дерева не должны осыпаться.

Дома дерево нужно поместить на балкон на два-три часа, чтобы дать ему возможность адаптироваться.

Если же ёлка искусственная, то у неё не должно быть неприятного химического запаха, а изготовлена она должна быть из огнеустойчивых материалов, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков в эфире телеканала «Звезда» сообщил, каких принципов стоит придерживаться, готовя праздничный стол к Новому году.