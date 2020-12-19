В «Векторе» заявили о возможности пожизненного иммунитета к COVID-19

Короткая ссылка
Директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1» заявил, что у некоторых переболевших коронавирусной инфекцией сохраняется пожизненный иммунитет к COVID-19.
В «Векторе» заявили о возможности пожизненного иммунитета к COVID-19
  • © Российский фонд прямых инвестиций

«У ряда переболевших может быть сформирован пожизненный иммунитет», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Максютова, у большинства переболевших иммунитет снижается через шесть-десять месяцев после болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о единичных случаях повторного инфицирования COVID-19 в России.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить