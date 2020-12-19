В «Векторе» заявили о возможности пожизненного иммунитета к COVID-19
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«У ряда переболевших может быть сформирован пожизненный иммунитет», — цитирует его РИА Новости.
При этом, по словам Максютова, у большинства переболевших иммунитет снижается через шесть-десять месяцев после болезни.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о единичных случаях повторного инфицирования COVID-19 в России.
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.