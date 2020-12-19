В «Векторе» заявили о возможности пожизненного иммунитета к COVID-19

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1» заявил, что у некоторых переболевших коронавирусной инфекцией сохраняется пожизненный иммунитет к COVID-19.

«У ряда переболевших может быть сформирован пожизненный иммунитет», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Максютова, у большинства переболевших иммунитет снижается через шесть-десять месяцев после болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о единичных случаях повторного инфицирования COVID-19 в России.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.