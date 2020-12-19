Попова рассказала, кому не нужно прививаться от коронавируса

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1» рассказала, что прививка от коронавирусной инфекции COVID-19 не нужна тем, у кого уже есть антитела.
Попова рассказала, кому не нужно прививаться от коронавируса
  • РИА Новости

«На сегодняшний день перед прививкой, как правило, мы проводим исследование на наличие антител, и если антитела есть, то, конечно, прививаться не следует», — цитирует её ТАСС.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что, если антитела не выработались после болезни, нужно проконсультироваться с врачом.  

«Врач должен определить, во-первых, почему их нет после болезни, была ли это та самая болезнь, о которой мы говорим», — заявила она.

По словам Поповой, в таком случае врач сам решит, нужно ли делать прививку. 

Ранее академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал испытания вакцины от ВИЧ в России.

По его мнению, вакцинироваться от ВИЧ должны люди с повышенным риском инфицирования, в том числе потребители наркотических веществ и геи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить