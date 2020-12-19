Попова рассказала, кому не нужно прививаться от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1» рассказала, что прививка от коронавирусной инфекции COVID-19 не нужна тем, у кого уже есть антитела.

«На сегодняшний день перед прививкой, как правило, мы проводим исследование на наличие антител, и если антитела есть, то, конечно, прививаться не следует», — цитирует её ТАСС.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что, если антитела не выработались после болезни, нужно проконсультироваться с врачом.

«Врач должен определить, во-первых, почему их нет после болезни, была ли это та самая болезнь, о которой мы говорим», — заявила она.

По словам Поповой, в таком случае врач сам решит, нужно ли делать прививку.

Ранее академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал испытания вакцины от ВИЧ в России.

По его мнению, вакцинироваться от ВИЧ должны люди с повышенным риском инфицирования, в том числе потребители наркотических веществ и геи.