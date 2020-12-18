На Кубани планируют открыть пять круглосуточных КТ-центров
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Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Уточняется, что медицинские учреждения появятся, в Ейском и Динском районах, Кропоткине, Приморско-Ахтарске и Новороссийске.
По имеющимся данным, в Новороссийске соответствующий центр будет работать на базе поликлиники №5.
Вместе с этим замначальника управления организации медпомощи населению Минздрава Краснодарского края Юрий Сарычев отметил, что ранее было принято решение об открытии ещё двух стационаров для лечения пациентов с коронавирусом в Сочи и Туапсе.
Ранее «Крыминформ» писал, что в Симферополе наградили медиков за вклад в борьбу с COVID-19.