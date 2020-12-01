В Симферополе наградили медиков за вклад в борьбу с COVID-19

Глава администрации Симферополя Елена Проценко наградила работников симферопольской поликлиники №3 за значительный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд и ответственное исполнение профессионального долга в сложных условиях распространения COVID-19.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Пациенты не всегда с пониманием относятся к врачам, но именно к вам они обращаются за помощью, когда им плохо. И только тогда понимают, насколько важна и трудна ваша работа. Медики всегда входили в элиту нашего общества, и это абсолютно заслуженно. Сейчас происходит переоценка всех жизненных ценностей, самого понятия жизни и вашей работы. В современных условиях люди по-другому стали смотреть на медицинских работников. Каждый из нас может низко поклониться вам и поблагодарить за труд», — сказала Проценко.

Медицинских работников отметили благодарственными письмами, грамотами и ценными подарками.

По сообщениям телеканала «360», в Подмосковье наградили врачей Щёлковской городской больницы за борьбу с коронавирусной инфекцией.