В России стали чаще искать водителей и нянь с антителами к COVID-19
- РИА Новости
Согласно данным исследования, с 1 по 17 декабря число таких запросов увеличились в три раза по сравнению с аналогичным периодом в ноябре.
Отмечается, что ежедневно появляются объявления, в которых заказчики в качестве основного требования к кандидатам на место водителя, сиделки или няни указывают наличие у них антител к коронавирусу.
Кроме того, в объявлениях стали чаще появляться запросы: «антитела», «иммунитет», «переболевший коронавирусом».
Заказчики часто пишут, что при приёме на работу исполнитель должен представить отрицательный тест на COVID-19. На этих условиях ищут, например, фотографа на детский утренник, сборщика подарков, сиделку, массажиста.
Ранее стало известно, что научный центр «Вектор» разработал тест-систему для выявления антител у прошедших вакцинацию от коронавируса.