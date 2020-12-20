В России стали чаще искать водителей и нянь с антителами к COVID-19

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Александра Самсоненко
Аналитики зафиксировали в России повышенный спрос на услуги нянь, сиделок, клинеров и водителей, у которых выявлены антитела к COVID-19. Результат исследования онлайн-сервиса услуг YouDo.com есть в распоряжении RT.
В России стали чаще искать водителей и нянь с антителами к COVID-19
  • РИА Новости

Согласно данным исследования, с 1 по 17 декабря число таких запросов увеличились в три раза по сравнению с аналогичным периодом в ноябре.

Отмечается, что ежедневно появляются объявления, в которых заказчики в качестве основного требования к кандидатам на место водителя, сиделки или няни указывают наличие у них антител к коронавирусу.

Кроме того, в объявлениях стали чаще появляться запросы: «антитела», «иммунитет», «переболевший коронавирусом».

Заказчики часто пишут, что при приёме на работу исполнитель должен представить отрицательный тест на COVID-19. На этих условиях ищут, например, фотографа на детский утренник, сборщика подарков, сиделку, массажиста.

Ранее стало известно, что научный центр «Вектор» разработал тест-систему для выявления антител у прошедших вакцинацию от коронавируса.

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