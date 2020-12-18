Спасённый в пещерах Подмосковья мальчик рассказал детали случившегося

Один из найденных в подмосковных пещерах Сьяны в беседе с kp.ru рассказал подробности случившегося.

«Мы ходили по пещерам. Было интересно. А потом инструктор сказал, что мы потерялись, попросил нас оставаться на месте и ушёл за помощью», — рассказал 12-летний мальчик.

По его словам, инструктора не было около полутора часов, дети были сильно напуганы и некоторые из них плакали.

«Да, у нас были фонари с собой и много батареек. Мы сидели со светом, но боялись. Хорошо, что с нами был папа одного мальчика, он нам помогал, подбадривал, не давал совсем растеряться», — сообщил ребёнок.

Его мама Наталья не имеет претензий к инструктору Сергею Бокову и считает, что он не бросил группу, а пошёл за помощью.

Как сообщил Life.ru источник в правоохранительных органах, в тёплое время года Боков водил группы по паркам Москвы и Подмосковья, а зимой — в систему пещер, куда был свободный доступ.

Стоимость его услуг варьировалась от 1000 рублей для многодетных семей до 2000 рублей для остальных.

При этом Боков договорился со своей супругой, что та сообщит в полицию или в МЧС, если он не выйдет на связь до 18:00.

После допроса в полиции Бокова не стали арестовывать, но взяли подписку о явке.

Вечером 17 декабря в пещерах Сьяны в подмосковном городском округе Домодедово пропала группа спортсменов, в числе которых восемь детей.

Позднее все они были найдены. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв после этого поручил заблокировать входы в пещеры Подмосковья.