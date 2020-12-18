Спасённый в пещерах Подмосковья мальчик рассказал детали случившегося

Короткая ссылка
Один из найденных в подмосковных пещерах Сьяны в беседе с kp.ru рассказал подробности случившегося.
Спасённый в пещерах Подмосковья мальчик рассказал детали случившегося
  • © ГУ МЧС России по Московской области

«Мы ходили по пещерам. Было интересно. А потом инструктор сказал, что мы потерялись, попросил нас оставаться на месте и ушёл за помощью», — рассказал 12-летний мальчик.

По его словам, инструктора не было около полутора часов, дети были сильно напуганы и некоторые из них плакали.

«Да, у нас были фонари с собой и много батареек. Мы сидели со светом, но боялись. Хорошо, что с нами был папа одного мальчика, он нам помогал, подбадривал, не давал совсем растеряться», — сообщил ребёнок.

Его мама Наталья не имеет претензий к инструктору Сергею Бокову и считает, что он не бросил группу, а пошёл за помощью.

Как сообщил Life.ru источник в правоохранительных органах, в тёплое время года Боков водил группы по паркам Москвы и Подмосковья, а зимой — в систему пещер, куда был свободный доступ.

Стоимость его услуг варьировалась от 1000 рублей для многодетных семей до 2000 рублей для остальных. 

При этом Боков договорился со своей супругой, что та сообщит в полицию или в МЧС, если он не выйдет на связь до 18:00.

После допроса в полиции Бокова не стали арестовывать, но взяли подписку о явке.

Вечером 17 декабря в пещерах Сьяны в подмосковном городском округе Домодедово пропала группа спортсменов, в числе которых восемь детей.

Позднее все они были найдены. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв после этого поручил заблокировать входы в пещеры Подмосковья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить