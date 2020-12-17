В пещере в Домодедове пропала группа из десяти спортсменов

В пещерах Сьяны в подмосковном городском округе Домодедово пропала группа спортсменов, в числе которых восемь детей, сообщает областной главк МЧС России.

«Ориентировочно в 19:00 не вышла на связь группа из десяти спортсменов, занимавшихся ориентированием в пещерах Сьяны», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Предварительно известно, что в составе группы находились восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет.

К их поиску приступили спасатели.

По данным экстренных служб региона, инструктор ждал группу у выхода из пещер.

В сентябре в горах Сочи не вышла на связь туристическая группа из 11 человек, включая восьмерых детей. Позднее они были обнаружены.