В пещере в Домодедове пропала группа из десяти спортсменов
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«Ориентировочно в 19:00 не вышла на связь группа из десяти спортсменов, занимавшихся ориентированием в пещерах Сьяны», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Предварительно известно, что в составе группы находились восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет.
К их поиску приступили спасатели.
По данным экстренных служб региона, инструктор ждал группу у выхода из пещер.
В сентябре в горах Сочи не вышла на связь туристическая группа из 11 человек, включая восьмерых детей. Позднее они были обнаружены.