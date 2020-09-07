Пропавшая в горах Сочи группа туристов вышла на связь

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Пропавшая в горах Сочи туристическая группа из 11 человек, включая восьмерых детей, вышла на связь. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Пропавшая в горах Сочи группа туристов вышла на связь
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Группа нашлась», — сообщили в ведомстве.

К поискам группы были привлечены все городские службы, Росгвардия и казаки.

Как сообщалось, группа вышла утром в воскресенье, 6 сентября, из посёлка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру на высоте 2320 м на южном склоне «Розы Хутор» и до настоящего времени не вернулась.

В конце июля в селе Красная Воля спасли 29-летнего туриста из Екатеринбурга, сорвавшегося со скалы и упавшего в расщелину. Как сообщали «Юга.ру», мужчину вытащили с помощью альпинистского снаряжения и транспортировали по горной тропе. Затем его передали сотрудникам скорой помощи для госпитализации.

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