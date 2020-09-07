Группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи
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По данным ведомства, группа вышла утром в воскресенье, 6 сентября, из посёлка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру на высоте 2320 м на южном склоне «Розы Хутор» и до настоящего времени не вернулась.
Отмечается, что детям в группе от девяти до 16 лет.
Специалисты на квадроциклах уже обследовали берег озера и маршруты склона, планируется привлечь конно-кинологический расчёт. Также готовится вылет вертолёта Ми-8.
Всего в поисках участвуют 64 человека и 12 единиц техники.