Группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи

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Спасатели ищут группу из 11 туристов, среди которых восемь детей, пропавших в горах в Сочи, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По данным ведомства, группа вышла утром в воскресенье, 6 сентября, из посёлка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру на высоте 2320 м на южном склоне «Розы Хутор» и до настоящего времени не вернулась.

Отмечается, что детям в группе от девяти до 16 лет.

Специалисты на квадроциклах уже обследовали берег озера и маршруты склона, планируется привлечь конно-кинологический расчёт. Также готовится вылет вертолёта Ми-8.

Всего в поисках участвуют 64 человека и 12 единиц техники.

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