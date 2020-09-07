Росгвардия и казаки привлечены к поиску туристов в горах Сочи

Все городские службы, Росгвардия и казаки привлечены для поиска пропавшей в горах Сочи группы туристов из 11 человек, среди которых восемь детей.

«Все городские службы, подразделение МКУ «Служба спасения Сочи» дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с «Кубань-СПАС», ЮРПСО МЧС и полицией, расширяем участок поисков и наращиваем личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаем казачьи отряды муниципалитета», — отметил глава города Алексей Копайгородский.

Как сообщалось, группа вышла утром в воскресенье, 6 сентября, из посёлка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру на высоте 2320 м на южном склоне «Розы Хутор» и до настоящего времени не вернулась.

Отмечается, что детям в группе от девяти до 16 лет.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пропавшие в горах Краснодарского края восемь детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области.