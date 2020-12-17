Воробьёв поручил заблокировать входы в пещеры Подмосковья
- АГН «Москва»
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«Я... дал поручение администрации Домодедова и МЧС с завтрашнего дня блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось», — написал Воробьёв в своём Telegram-канале.
Кроме того, он поручил провести проверку того, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия в пещеры, и дать оценку действиям ответственных лиц.
Губернатор Подмосковья уточнил, что в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
Вечером 17 декабря в пещерах Сьяны в подмосковном городском округе Домодедово пропала группа спортсменов, в числе которых восемь детей.
Позднее все они были найдены.