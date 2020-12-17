Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил заблокировать входы в пещеры Подмосковья после того, как в одной из них потерялась группа спортсменов, в числе которых были восемь детей.

«Я... дал поручение администрации Домодедова и МЧС с завтрашнего дня блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось», — написал Воробьёв в своём Telegram-канале.

Кроме того, он поручил провести проверку того, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия в пещеры, и дать оценку действиям ответственных лиц.

Губернатор Подмосковья уточнил, что в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Вечером 17 декабря в пещерах Сьяны в подмосковном городском округе Домодедово пропала группа спортсменов, в числе которых восемь детей.

Позднее все они были найдены.