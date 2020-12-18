В Сахалинской области началась бесплатная вакцинация от ВПЧ
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает astv.ru.
Сообщается, что в 2019 году на Сахалине зафиксировано 743 случая рака шейки матки, что составляет порядка 151 случая на 100 тыс. населения.
При этом, как сообщают организаторы, на Сахалине и Курилах успешно проходит вакцинация от ВПЧ, которая позволяет привить девочек-подростков. Пройти её можно во всех поликлиниках региона.
В июне 2019-го в Госдуме предложили добавить прививку от ВПЧ в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.