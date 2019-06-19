В Госдуме предложили включить прививку от ВПЧ в программу госгарантий
- РИА Новости
Соответствующее письмо член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой.
«Риск приобретения ВПЧ есть на протяжении жизни человека. Сейчас вакцинация против вируса в сочетании с регулярным обследованием имеет потенциальную возможность полностью контролировать заболеваемость раком шейки матки. А значит, сохранить тысячи жизней», —заявил депутат.
По его мнению, вакцинация может снизить и нагрузку на бюджет.
В России вакцинация против ВПЧ не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Она доступна бесплатно и массово в 27 регионах.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что россияне смогут бесплатно сделать прививку от кори до 1 октября.