В Госдуме предложили включить прививку от ВПЧ в программу госгарантий

Прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) предложили добавить в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующее письмо член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

«Риск приобретения ВПЧ есть на протяжении жизни человека. Сейчас вакцинация против вируса в сочетании с регулярным обследованием имеет потенциальную возможность полностью контролировать заболеваемость раком шейки матки. А значит, сохранить тысячи жизней», —заявил депутат.

По его мнению, вакцинация может снизить и нагрузку на бюджет.

В России вакцинация против ВПЧ не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Она доступна бесплатно и массово в 27 регионах.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что россияне смогут бесплатно сделать прививку от кори до 1 октября.