Жители России смогут бесплатно привиться от кори до октября

Роспотребнадзор сообщил, что россияне смогут бесплатно сделать прививку от кори до 1 октября.

Как пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, вакцинацию можно пройти в любой медицинской организации по месту жительства.

Сделать прививки настоятельно рекомендуется тем, кто не болел корью, не делал против неё прививок или же не имеет сведений об уже сделанных прививках.

Роспотребнадзор подчёркивает, что вакцинация является единственным надёжным методом предупреждения данного заболевания, так как специфического лечения кори нет.

В октябре 2018 года телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 2,3 млн человек прошли вакцинацию против гриппа, в том числе 705 тыс. детей.