В Подмосковье более 2,3 млн человек сделали прививку против гриппа
- РИА Новости
Как заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев, прививки делают не только в медицинских учреждениях, но и в выездных мобильных комплексах.
«С их помощью уже привито более 126 тыс. человек, из них 31,5 тыс. детей», — рассказал он.
Матвеев также напомнил, что иммунитет к инфекции после введения вакцины вырабатывается в течение двух недель и сохраняется от шести до девяти месяцев.
Прививочная кампания продлится до 1 декабря.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Роспотребнадзор заявил о низком уровне активности гриппа и ОРВИ в октябре.