В Подмосковье более 2,3 млн человек сделали прививку против гриппа

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В Московской области более 2,3 млн человек прошли вакцинацию против гриппа, в том числе 705 тыс. детей. Об этом сообщает телеканал «360».
В Подмосковье более 2,3 млн человек сделали прививку против гриппа
  • РИА Новости

Как заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев, прививки делают не только в медицинских учреждениях, но и в выездных мобильных комплексах.

«С их помощью уже привито более 126 тыс. человек, из них 31,5 тыс. детей», — рассказал он.

Матвеев также напомнил, что иммунитет к инфекции после введения вакцины вырабатывается в течение двух недель и сохраняется от шести до девяти месяцев.

Прививочная кампания продлится до 1 декабря.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Роспотребнадзор заявил о низком уровне активности гриппа и ОРВИ в октябре.

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