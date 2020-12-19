За сутки в России 26 109 человек вылечились от коронавируса
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Накануне сообщалось о 26 093 вылечившихся.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что специалисты центра имени Гамалеи могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «лайт-вакцина» позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца.
Депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.