За сутки в России 26 109 человек вылечились от коронавируса

В России за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции COVID-19 26 109 пациентов. Общее число вылечившихся достигло 2 254 742. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Накануне сообщалось о 26 093 вылечившихся.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что специалисты центра имени Гамалеи могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «лайт-вакцина» позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца.

Депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.