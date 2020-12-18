Торговые сети Приморья зафиксировали цены на масло, сахар и макароны

В Приморье торговые сети зафиксировали цены на сахар, растительное масло и макароны, сообщает региональное правительство.

«Килограмм сахара стоит 46 рублей, бутылка растительного масла — от 85 рублей за литр, макароны продаются от 39 рублей за килограмм... Социальные цены зафиксированы региональной программой «Доступное Приморье», — говорится в сообщении.

По информации краевого Министерства промышленности и торговли, в программе участвуют почти 120 магазинов крупных региональных торговых сетей «Реми», «Фреш-25», «Самбери», «Парус» и «Михайловский», где приморцы могут приобрести ряд базовых продуктов питания по сниженным ценам.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты.

К тому же глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что производители сахара и подсолнечного масла в России снизят цены при поставке продукции в розничные сети до конца I квартала 2021 года.