Завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина

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Завершилась 16-я большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина.
Завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Пресс-конференция продолжалась 4 часа 29 минут и прошла в новом формате из-за коронавируса.

Она включала в себя элементы прямой линии.

«Я хочу вас всех поблагодарить за сегодняшнюю совместную работу, хочу пожелать вам всего самого доброго. Надеюсь, что мы друг друга не утомили. И выражаю надежду на то, что и людям, которые в течение четырёх часов с лишним, четыре с половиной часа уже нас слушали, было и полезно и интересно», — сказал он.

В ходе пресс-конференции Путин, в частности, заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году, а также отметил, что Россия является «белой и пушистой» по сравнению со странами Запада.

Кроме того, Путин заявил, что Россия готова к расследованию ситуации с Алексеем Навальным.

Глава государства также рассказал, какие книги он читает своим внукам.

В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря. Тогда За 4 часа 20 минут президент ответил почти на 70 вопросов.

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