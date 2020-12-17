Завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина
- © РИА Новости / Михаил Климентьев
Пресс-конференция продолжалась 4 часа 29 минут и прошла в новом формате из-за коронавируса.
Она включала в себя элементы прямой линии.
«Я хочу вас всех поблагодарить за сегодняшнюю совместную работу, хочу пожелать вам всего самого доброго. Надеюсь, что мы друг друга не утомили. И выражаю надежду на то, что и людям, которые в течение четырёх часов с лишним, четыре с половиной часа уже нас слушали, было и полезно и интересно», — сказал он.
В ходе пресс-конференции Путин, в частности, заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году, а также отметил, что Россия является «белой и пушистой» по сравнению со странами Запада.
Кроме того, Путин заявил, что Россия готова к расследованию ситуации с Алексеем Навальным.
Глава государства также рассказал, какие книги он читает своим внукам.
В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря. Тогда За 4 часа 20 минут президент ответил почти на 70 вопросов.