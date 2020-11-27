Пресс-конференция Путина будет дополнена элементами прямой линии
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Традиционное ежегодное мероприятие в этом году будет дополнено элементами прямой линии», — сказал Песков.
Он добавил, что, как и обещал президент, волонтёры ОНФ будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят задать главе государства посредством приложения «Москва — Путину».
Песков уточнил, что приложение можно будет скачать с 6 декабря. Россияне смогут задать вопрос в текстовой форме или записать видео. Также в приложении можно будет посмотреть трансляцию.
Ранее в Кремле сообщили, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в этом году пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференции.