Пресс-конференция Путина будет дополнена элементами прямой линии

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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая пройдёт 17 декабря, будет дополнена элементами прямой линии. Россияне смогут задать вопрос президенту с помощью специального приложения «Москва — Путину».
Пресс-конференция Путина будет дополнена элементами прямой линии
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Традиционное ежегодное мероприятие в этом году будет дополнено элементами прямой линии», — сказал Песков.

Он добавил, что, как и обещал президент, волонтёры ОНФ будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят задать главе государства посредством приложения «Москва — Путину».

Песков уточнил, что приложение можно будет скачать с 6 декабря. Россияне смогут задать вопрос в текстовой форме или записать видео. Также в приложении можно будет посмотреть трансляцию.

Ранее в Кремле сообщили, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в этом году пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференции.

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