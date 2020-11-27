Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря

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RT
Президент России Владимир Путин проведёт ежегодную итоговую пресс-конференцию 17 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции.
Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарёве», — говорится в сообщении.

Как отмечается, представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра международной торговли, аккредитация начнётся 29 ноября.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что идёт подготовка мероприятия, в силу «понятных причин» оно пройдёт в необычном формате.

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