Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря
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«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарёве», — говорится в сообщении.
Как отмечается, представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра международной торговли, аккредитация начнётся 29 ноября.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что идёт подготовка мероприятия, в силу «понятных причин» оно пройдёт в необычном формате.