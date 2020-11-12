В Кремле заявили о подготовке большой пресс-конференции Путина
- РИА Новости
«Мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина», — сказал представитель Кремля.
По его словам, о дате и формате проведения мероприятия будет сообщено своевременно.
«Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат. Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы никоим образом не ограничивать возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства. Всё это мы вам расскажем своевременно», — добавил Песков.
Ранее в Кремле отмечали, что большую пресс-конференцию планируется провести в декабре в очном формате.
19 декабря 2019 года состоялась 15-я большая пресс-конференция Путина. Она длилась 4 часа 20 минут.