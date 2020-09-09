Большая пресс-конференция Путина планируется в декабре в очном формате

Большую пресс-конференцию российского лидера Владимира Путина планируется провести в декабре в очном формате. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы пока планируем её в живом формате», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, в Кремле не исключают «каких-то корректировок».

«Но пока планируется как обычно — заключительная пресс-конференция, ежегодная, которая проводится во второй половине декабря», — добавил он.

Песков отметил, что к пресс-конференции планируют добавить элементы прямой линии с президентом, которую в этом году решили не проводить.

Ранее представитель Кремля сообщил, что прямая линия с Путиным в традиционном формате в этом году не состоится.

19 декабря 2019 года состоялась 15-я большая пресс-конференция Путина. Она длилась 4 часа 20 минут.