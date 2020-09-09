Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

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Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
  • kremlin.ru

«Президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев. Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в её традиционном формате было бы излишним», — цитирует Пескова ТАСС.

В то же время он уточнил, что элементы прямой линии будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.

«Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить... элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов», — сказал Песков.

В конце июля Песков отмечал, что сроки проведения прямой линии с Путиным ещё не определены.

В июне в Кремле сообщали, что Путин проведёт полноформатную прямую линию после голосования о внесении поправок в Конституцию.

Прошлая традиционная прямая линия с Владимиром Путиным прошла 20 июня 2019 года. Она стала 17-й по счёту. За 4 часа 8 минут глава государства ответил на 81 вопрос.

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