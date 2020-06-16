В Кремле высказались о проведении прямой линии с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведёт полноформатную прямую линию после голосования о внесении поправок в Конституцию.
В Кремле высказались о проведении прямой линии с Путиным
  • РИА Новости

«Что касается прямой линии, то она в этом году состоится. Сроки её проведения были сдвинуты по понятным причинам. Она состоится, точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», — сказал он.

Вместе с этим Песков уточнил, что прямая линия пройдёт после голосования о внесении поправок в Конституцию.

Прошлая традиционная прямая линия с Владимиром Путиным прошла 20 июня 2019 года. Она стала 17-й по счёту. За 4 часа 8 минут глава государства ответил на 81 вопрос.

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