Путин ответил на вопрос о возможности переизбрания в 2024 году
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«Я для себя ещё не принял решения, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году... Формально это разрешение есть от народа, делать или не делать — посмотрю», — сказал он на ежегодной пресс-конференции.
Ранее российский лидер отметил, что внесение поправок в Конституцию должно было произойти в своё время, потому что до этого многие вещи сделать было невозможно. В частности, по его словам, речь идёт о социальных гарантиях, связанных с необходимостью индексации пенсий.
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