Путин ответил на вопрос о возможности переизбрания в 2024 году

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Президент России Владимир Путин заявил, что пока не принял решения, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Путин ответил на вопрос о возможности переизбрания в 2024 году
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Я для себя ещё не принял решения, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году... Формально это разрешение есть от народа, делать или не делать — посмотрю», — сказал он на ежегодной пресс-конференции.

Ранее российский лидер отметил, что внесение поправок в Конституцию должно было произойти в своё время, потому что до этого многие вещи сделать было невозможно. В частности, по его словам, речь идёт о социальных гарантиях, связанных с необходимостью индексации пенсий.

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