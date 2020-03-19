Путин ответил на вопрос о своём статусе после 2024 года

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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания российского общества.
Путин ответил на вопрос о своём статусе после 2024 года
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«Не знаю, посмотрим. Впереди ещё четыре года, у меня нет сейчас ответа», — сказал он в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину», комментируя свой возможный статус после 2024 года.

При этом он подчеркнул, что всё будет зависеть от желания и доверия граждан.

«Знаете, откуда это видно? Видно от настроения народа, от желания людей... самый принципиальный вопрос — это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно», — пояснил Путин.

По его словам, несмотря на то что элиты могут нервничать из-за возможной неопределённости, «первичный источник власти — это народ».

«Я говорю без рисовки без всякой... Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос», — заключил российский лидер.

Ранее Конституционный суд России признал законными поправки к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участие Путина в президентских выборах в 2024 году будет зависеть от ситуации в мировой экономике, последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и региональных конфликтов.

Как отметили в Кремле, ситуация в мире стала менее стабильной по сравнению с периодом, когда Путин впервые пришёл к власти. 

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