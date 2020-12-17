Путин объяснил необходимость принятия поправок к Конституции

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, почему поправки к Конституции были приняты именно в 2020 году.
Путин объяснил необходимость принятия поправок к Конституции
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин напомнил, что Конституция 1993 года принималась в сложных условиях гражданского противостояния и, «прямо скажем, боевых действий в Москве».

«Сейчас у нас другая ситуация, и в соответствии с этой ситуацией мы должны были поменять и основной закон. Не поменять, а внести какие-то коррективы и поправки. Некоторые вещи мы не могли раньше делать. Например, социальные гарантии, связанные с необходимостью индексации пенсий», — отметил он. 

Также Путин заявил, что Россия начинает слезать с «нефтегазовой иглы».

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